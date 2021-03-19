Anamur Kaymakamı Aydın Memük şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Anamur Kaymakamı Aydın Memük şehit ailelerini ziyaret etti
19.03.2021 12:07
Anamur Kaymakamı Aydın Memük, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.
Anamur Kaymakamı Aydın Memük, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.
Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, Anamur Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç ve Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü ile Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un ailelerine ziyarette bulundu.
Ailelere taziyelerini ileten Kaymakam Memük, daha sonra şehit Astsubay Çavuş Süleyman Bal'ın mezarını ziyaret etti, şehitler için dua etti.
Son Dakika Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz 77 yaşındaki yaşlı adam minibüste 16 yaşındaki genç kıza elle cinsel saldırıda bulundu Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi