Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

07.03.2022 16:43
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, kadınların aile müessesinin temel taşı olduğunu belirtti.

Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Bozdemir, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirilebildiğinde, tüm kız çocuklarımız eğitimin her seviyesinden yararlanabildiğinde, geleceğe daha güvenle bakabileceğimiz muhakkaktır. Ülkemizde kadınlarımızın sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesi için önemli adımlar atılmaktadır. Yenilenen ve geliştirilen yasal düzenlemeler uygulamaya konuldukça kadınlarımızın mevcut sıkıntıları daha da azalacaktır."??????????????

YORUMLAR
500
Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi Kadir Bıyık: 'Kadınların mutlu olduğu toplum aydınlık yarınlara umutla bakar' Kadir Bıyık: 'Kadınların mutlu olduğu toplum aydınlık yarınlara umutla bakar'

Dünya Kadınlar Günü, Bilal Bozdemir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:09 Rus ordusu adım adım yaklaşırken, Ukraynalılar direnişe yaratıcılık da kattı: Son icatları molotof fırlatan mancınık!
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement