Anamur Tapu Müdürlüğü'nde 9 kişi karantinaya alındı, 2 görevli ile hizmet veriliyor - Son Dakika

MERSİN'in Anamur içesinde 12 kişinin çalıştığı Tapu Müdürlüğü'nde bir kişinin koronavirüse yakalanması üzerine, temaslı olduğu belirlenen 8 kişi de karantinaya alındı. Müdürlükte bir danışman ve müdür yardımcısı ile 2 görevli hizmet veriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışını yüzde 50 olarak açıkladığı Mersin'de yoğunluk haritası 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge büründü. Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışının en fazla olduğu 5 ilden biri olarak açıkladığı Mersin'de artışlar Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Harita son iki haftada kentin neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renk ile kaplandı. Özellikle kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Erdemli ilçeleri yüksek risk altında. Diğer ilçeler de yine harita kırmızıya dönerken, virüs Anamur İlçe Tapu Müdürlüğü çalışanlarını da vurdu.