Son Dakika Haberleri: Anamur'u Hortum Vurdu

Anamur'u Hortum Vurdu

1 saat önce

ANTALYA'da can kaybına neden olan hortum Mersin'in Anamur ilçesini de etkiledi.

Anamur'u Hortum Vurdu, System.String[]
ANTALYA'da can kaybına neden olan hortum Mersin'in Anamur ilçesini de etkiledi. Bölgedeki tarım ve hayvancılık olumsuz etkilenirken, hortum muz ve çilek seralarını vurdu, kümes hayvanlarını telef etti.

Antalya'da can alan hortum Anamur'un Bozdoğan Mahallesi'ni de etkiledi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeni ile ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi. Birçok kümes hayvanını da telef eden hortumu gören vatandaşlardan Şefik Bulut (52) "Naylonlar bir anda havada dönmeye başladı. Seralar yerle bir oldu" dedi.

HAYVANLAR KAYIP

O anlara tanıklık eden 57 yaşındaki İbrahim Deniz de "Bölge 15 dakika içerisinde yerle bir oldu. Seralarda ve bazı evlerde de zarar meydana geldi. Mahallenin ortasına yıkılan okaliptus ağacının dalları kesildikten sonra yol açılabildi. 12 kümes hayvanını barındıran kümes 200 metre ilerideki seranın üzerine savruldu. Hayvanlarımızı bulamıyoruz" diye konuştu.

Afetin ardından Anamur Belediyesi, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası, bölgede inceleme başlattı. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:32 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı! Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı Antalya'daki Hortum Sonrası Kaybolan Buse'nin Küpesi ve Çantası Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:01:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anamur'u Hortum Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]