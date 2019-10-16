Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını (2)

YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYOR

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü. Anamur'un Çaltıbüyü köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.