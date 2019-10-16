Son Dakika Haberleri: Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını (2)
Son Dakika Güncel Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını (2)

Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını (2)

1 saat önce

YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYORAnamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü.

Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını (2), System.String[]

YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYOR

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü. Anamur'un Çaltıbüyü köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Bozyazı, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
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