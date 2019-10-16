Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını (2)
1 saat önce
YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYORAnamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
YANGIN TEK NOKTADA SÜRÜYOR
Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü. Anamur'un Çaltıbüyü köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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