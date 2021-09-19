Anamur ve Erdemli'de çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ve Erdemli ilçesinde, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.
MHP Anamur İlçe Başkanlığı tarafından ilçe sahilinde düzenlenen temizlik etkinliğine, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan Gübbük, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Organizasyon kapsamında 2,2 kilometrelik alan temizlendi.
Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı Kamp Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da katıldı.
Katılımcılar, sahilde çevre temizliği yaptı.
Kaynak: AA
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