Anamur ve Erdemli'de çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Katılımcılar, sahilde çevre temizliği yaptı.

Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı Kamp Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da katıldı.

MHP Anamur İlçe Başkanlığı tarafından ilçe sahilinde düzenlenen temizlik etkinliğine, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç , MHP İlçe Başkanı Adnan Gübbük, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Mersin 'in Anamur ve Erdemli ilçesinde, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.

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