Ananas Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ananas Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Ananas Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ananas Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 21:19
Ananas Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ananas Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Ananas alerjisi, vücuda girdiği anda ananasın bağışıklık sistemiyle zıtlaşması ve bağışıklık sisteminin bu besine karşı savaş açmasıyla birlikte semptomlar ve reaksiyonlar gösteren bir alerji türüdür.

Ananas alerjisi, vücuda girdiği anda ananasın bağışıklık sistemiyle zıtlaşması ve bağışıklık sisteminin bu besine karşı savaş açmasıyla birlikte semptomlar ve reaksiyonlar gösteren bir alerji türüdür.

Ananas Alerjisi Nedir?

Ananas alerjisi, ananas içindeki proteinin vücuda girmesi ile birlikte başladığı görülür. Bu protein türünü ortadan kaldırmak için vücut lgE adı verilen bir antikor türü üretir ve bunun sonucunda ananas alerjisi reaksiyonlar göstermeye başlar. Ananasa dokunduğunda dahi görülebilen bir alerjidir. Ananas aromalı meyve sularını içerek, ananaslı pasta ya da içinde ananas bulunduran yemekleri yiyerek de bu alerji görüldüğü bilinir. Ananasta olduğu gibi aynı alerji türünü gösteren farklı gıdalar da bulunur. Bu gıdalar; soya, buğday, balık, süt, fındık, yumurta olarak sıralanabilir. Bu besinler de tüketildiği zaman kişide hemen hemen aynı belirtiler ve semptomlar baş gösterir.

Ananas Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Yakın akraba çevresinde ananasa alerjisi olan biri varsa, kişide alerji görülme riski artmaktadır. Yakın akrabadan olan kişiler, aile içerisinden olan kardeş, anne, baba gibi diğer bireylerde de bu alerji türü saptandıysa, kişide görülme olasılığı yüksektir. Ananastan yapılan eşyalar kullanıldığında bile kişide reaksiyon göstermesine sebep olabilir. Bu örneğe uygun olarak bazı eşyalar; lastik saplı bulunan kap çeşitleri, diş fırçaları, hastane eldiveni, yara bandı, koltuk değnekleri, temizleme mendili, lastik oyuncak olarak sıralanabilir. Bu eşyaları ya da ananastan yapılan diğer eşyaların yakınında bulunmak ve kullanmak, kişide belirti göstermeye yeterli olacaktır. Ananas alerjisine neden olan en büyük etken içerisinde bulunan proteindir.

Ananas Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Ananas Alerjisi Belirtileri

Ananas alerjisinin pek çok farklı belirtisi vardır ve kendini bu belirtiler ile belli eder. Ananas alerjisinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Kurdeşen hastalığı

Yüz kızarması

Yoğun kaşıntı duyma hissi

Hazımsızlık ve beraberinde gelen kabızlık

Sinüslerin tıkanması

Nefes almada zorluk yaşama

Ağızda metalik bir tat bırakması

Yüz bölgesinin, dilin, boğaz ve dudakların şişmesi

Bayılma

Sık sık gelen baş dönmesi

Anafilaktik şok

Burunda tıkanma görülmesi

İshal

Bağırsak ve mide sorunları ortaya çıkması

Kızarıklık görülmesi olarak sıralanabilir.

Ananas Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Ananas alerjisine en iyi gelen şey ananas barındıran her türlü gıda ve besinden uzak durmaktır. Bu besinler; meyveli pasta, ananas reçeli, ananas salsa, konserve meyve salatası ya da kokteyl, meyve şekerleri, margarita ve benzeri olan alkollü içecekler, ananas romu gibi besinlerden uzak durmak, ananas alerjisine iyi gelmektedir. Ananas içermediğine bakmak, bu duruma dikkat etmek de ananas alerjisinin etkisini azaltır. Ananas, yüz kremi ve sabun gibi bakım ürünlerinde de kullanılır. Satın alırken içeriği kontrol edilerek alınmalı, ananas alerjisi olan kişilerin bu içeriği bulunduran ürünlerden uzak durması gerekir.

Ananas Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Ananas alerjisinin belirtileri görülüyorsa bir uzman doktora başvurmak gerekir. Duruma göre ve alerjinin boyutuna göre bir tedavi yöntemi uygulanır. Semptomları azaltmak amacıyla antihistamin tablet ilaç almayı uygun görebilir. Anafilaksi gibi ağır belirtiler geçirildiyse doktor EpiPen adı verilen ilaçların kullanımına onay verir.

Ananas Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ananas Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Fındık, Buğday, Savaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ananas Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ananas Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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