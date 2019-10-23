Son Dakika Haberleri: Anaokul öğrencilerinden BEÜ'ye ziyaret
Son Dakika Güncel Anaokul öğrencilerinden BEÜ'ye ziyaret

Anaokul öğrencilerinden BEÜ'ye ziyaret

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Faki Teyran Anaokulu öğrencileri Bitlis Eren Üniversitesi'ni (BEÜ) ziyaret etti.

Anaokul öğrencilerinden BEÜ'ye ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Faki Teyran Anaokulu öğrencileri Bitlis Eren Üniversitesi'ni (BEÜ) ziyaret etti.

Üniversitede yemek yiyen öğrenciler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi ve merkezi derslikleri gezdi.

Gezinin ardından rektörlük binasına gelen öğrenciler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından karşılandı.

Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek öğrencilerle sohbet etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Eren Üniversitesi, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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