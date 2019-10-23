Anaokul öğrencilerinden BEÜ'ye ziyaret
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Faki Teyran Anaokulu öğrencileri Bitlis Eren Üniversitesi'ni (BEÜ) ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:52 Kaynak: AA
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Faki Teyran Anaokulu öğrencileri Bitlis Eren Üniversitesi'ni (BEÜ) ziyaret etti.
Üniversitede yemek yiyen öğrenciler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi ve merkezi derslikleri gezdi.
Gezinin ardından rektörlük binasına gelen öğrenciler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından karşılandı.
Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek öğrencilerle sohbet etti.
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