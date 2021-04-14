Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti - Son Dakika

Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti

14.04.2021 10:57
Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti, System.String[]

Çin'de bir anaokulu öğretmeninin paylaştığı görüntüler infiale yol açtı. Görüntülerde öğertmenin çocuklara sırayla ayaklarını koklattığı görülüyor. Bu yaptığının 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu söyleyen öğretmen tepkilerin ardından açığa alındı. Anaokulu öğretmeni, çocuklara sırayla ayaklarını koklatıp 'erken sadomaşizm eğitimi' verdiğini söyledi.

Jiangxi Eyaletindeki bir anaokulu öğretmenin, Twitter benzeri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraf karesi, büyük tepkilere yol açtı. Yayınlandıktan hemen sonra silinen görüntülerde öğretmenin sırayla çocuklara ayaklarını koklatmaya çalıştığı görüldü. Öğretmen bu görüntülerin başlığında 'erken sadomazoşizm eğitimi' verdiğini de not düştü.

OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Velilerin ve sosyal medyanın tepkisini çeken kişi polis tarafından gözaltına alınırken, okulla da ilişiği kesildi. Öfkeli veliler polis merkezi önüne gelirken, sosyal medya kullanıcıları tepkilerini göstermekte gecikmedi. 170 milyon kez görüntülenme alan görüntülerde öğretmene tepkiler çığ gibiydi.

"BU AÇIKÇA İSTİSMAR"

Bir kullanıcı, ''Özel anaokullarındaki öğretmenlerin kalitesi endişe verici'' derken bir kullanıcı, ''Bu açıkça istismar'' şeklinde tepkisini dile getirdi.

SÜREKLİ BUNU YAPIYORMUŞ

Öğretmenin görev yaptığı anaokulu sözcüsü de tepki çeken olay hakkında bir açıklama yaptı ve görevini ihlal ettiği gerekçesiyle, okuldan gönderildiğini ifade etti. Polis öğretmenin sorgusuna devam ederken çocukların da ifadesine başvuruldu. Anaokulundaki çocuklar, öğretmenlerinin kendilerine sıklıkla bunu yaptığını dile getirdiler.

Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti

Çin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi

Son Dakika Haberleri
10:50 Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti
10:44 Meteoroloji il il uyardı! İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış geliyor
10:40 Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
10:37 Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar
10:29 Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor
10:27 Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava
10:21 Yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kısmi kapanma yetmez
10:14 Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı
10:11 İstanbul'da kentsel dönüşümde sözleşme iptalindeki yetki ilçe belediyelerine verildi
10:00 Selçuk Bayraktar ilk kez böyle tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı Aşk yaşamaya başlayan Sıla ve İlker Kaleli, sosyal medyadan birbirini takibe aldı         
10:54
TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz"         
10:46
Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız         
10:40
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Selçuk Bayraktar ilk kez böyle tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz Selçuk Bayraktar ilk kez böyle tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz         
10:00
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı         
09:37
Kilosu 100 liradan satılan erik, tezgaha iner inmez tükendi Kilosu 100 liradan satılan erik, tezgaha iner inmez tükendi         
09:27
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar         
21:11
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 11:01:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei