Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek - Son Dakika

Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek

29.11.2020 18:02
Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek, System.String[]

İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda, resmi anaokulları ve anasınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda, resmi anaokulları ve anasınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hfızısıhha Kurulu tarafından alınan kararda Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" duyurusu yapıldı. - KAYSERİ

Koronavirüs, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı 1,5 yaşındaki Sakine, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı
Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü Alanyaspor, Konyaspor'u 1-0 yendi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü         
17:56
Kadıköy'de derbi heyecanı! İki takımın da ilk 11'i belli oldu Kadıköy'de derbi heyecanı! İki takımın da ilk 11'i belli oldu         
17:51
Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti         
17:13
Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese, Lavio'yu 3-1 yendi Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta Udinese, Lavio'yu 3-1 yendi         
16:55
Erzurum ve Iğdır'da resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Erzurum ve Iğdır'da resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak         
16:29
Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı         
16:16
Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi         
16:04
Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı         
15:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu         
13:23
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 18:06:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei