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Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü - Son Dakika

Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü

28.10.2021 15:08
Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürüldüğünü duyurdu. Yeni uygulama yarından itibaren başlayacak.

Koronavirüs önlemleri gereğince okullarla ilgili alınan tedbirlerde bir değişikliğe gidildi. Buna göre anaokullarındaki karantina süresi, 14 günden 10 güne düşürüldü.

BAKAN ÖZER DUYURDU

Yeni düzenlemeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyururken, benzer kararlar daha önce de ilkokul ve ortaokul öğrencileri için alınmıştı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bakan Özer uygulamanın yarından itibaren uygulanacağını duyurdu. Yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuşan Özer, "Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek." dedi.

Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü

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SON DAKİKA: Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü - Son Dakika
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