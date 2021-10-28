Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri gereğince okullarla ilgili alınan tedbirlerde bir değişikliğe gidildi. Buna göre anaokullarındaki karantina süresi, 14 günden 10 güne düşürüldü.
Yeni düzenlemeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyururken, benzer kararlar daha önce de ilkokul ve ortaokul öğrencileri için alınmıştı.
Bakan Özer uygulamanın yarından itibaren uygulanacağını duyurdu. Yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuşan Özer, "Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek." dedi.
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