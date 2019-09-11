Anaokulu açtı
49 dakika önce
Ms. Peri Kindergarten adlı okulla ilgili şarkıcı, "Eşim üniversiteyi Almanya'da bitirdi.
Ms. Peri Kindergarten adlı okulla ilgili şarkıcı, "Eşim üniversiteyi Almanya'da bitirdi. Eğitim sistemini çok iyi biliyor, ikimiz de çocukları çok seviyoruz. Böyle bir yatırımla çocuk sevgimizi, çocuklara güzel eğitim vererek tatmin etmek istedik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:40
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