Anaokulu açtı

Ms. Peri Kindergarten adlı okulla ilgili şarkıcı, "Eşim üniversiteyi Almanya'da bitirdi. Eğitim sistemini çok iyi biliyor, ikimiz de çocukları çok seviyoruz. Böyle bir yatırımla çocuk sevgimizi, çocuklara güzel eğitim vererek tatmin etmek istedik" dedi.