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Anaokulu açtı

49 dakika önce

Ms. Peri Kindergarten adlı okulla ilgili şarkıcı, "Eşim üniversiteyi Almanya'da bitirdi.

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Ms. Peri Kindergarten adlı okulla ilgili şarkıcı, "Eşim üniversiteyi Almanya'da bitirdi. Eğitim sistemini çok iyi biliyor, ikimiz de çocukları çok seviyoruz. Böyle bir yatırımla çocuk sevgimizi, çocuklara güzel eğitim vererek tatmin etmek istedik" dedi.

Almanya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:40 
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