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Anaokulu çocukları Dünya Kooperatifçilik Günü'nde anneleriyle turşu kurdu - Son Dakika

Anaokulu çocukları Dünya Kooperatifçilik Günü'nde anneleriyle turşu kurdu

21.12.2021 12:57
Anaokulu çocukları Dünya Kooperatifçilik Günü'nde anneleriyle turşu kurdu

Esenler Belediyesi Nar Kooperatifi'nin, "21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü" nedeniyle düzenlediği etkinlikte anneler ve minik kızları birlikte turşu kurdu.

Esenler Belediyesi Nar Kooperatifi'nin, "21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü" nedeniyle düzenlediği etkinlikte anneler ve minik kızları birlikte turşu kurdu.

Esenler Belediyesi'nin kadınlar için hayata geçirdiği ve aile ekonomisine destek vermeyi amaçlayan Nar Kooperatifi, Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı anasınıfı öğrencilerini ağırladı.

Çocuklar, Dünya Kooperatifçilik Günü'nde hem kooperatif kültürünü yakından tanıyıp hem de anneleri ile birlikte turşu kurma fırsatı buldu.

Kış aylarının vazgeçilmezi ve şifa kaynağı turşular, çocukların isimleriyle satışa sunulacak. 4-6 yaş arası 10 kız çocuğunun anneleriyle birlikte kurup satacağı turşular aile bütçelerine de katkı sağlayacak.

Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı Dekoratif El Sanatları Eğitmeni Nazmiye Turan, Nar Kooperatifi olarak, Dünya Kooperatif Günü için turşu kurma etkinliği düzenlediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ana sınıfı miniklerimizle birlikte turşu kuruyoruz. Turşu kış sofralarımızın vazgeçilmez yiyeceği ve probiyotik açısından da çok zengin. Gerek turşuyu gerek turşu suyunu sofralarımızda sıklıkla tüketiyoruz. Sebzelerimizi yıkadık, temizledik, doğradık, turşu suyumuzu iki gün önceden beklettik ve dinlendirdik. İçine kaya tuzu da kattık. Nar Kadın Kooperatifi olarak el sanatları, beceri atölyeleri, hobi atölyeleri ve gelişim kurslarımız da bulunuyor. Bahçeden topladığımız elmalarla sirke yapıyoruz, kendi sirkemizi üretiyoruz. Dünya Kooperatifçilik gününde miniklere kooperatifçiliği anlatmak için böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Miniklerin yaptığı turşu kavanozlarının üzerine kendi isimleri yazılacak ve satışa sunulacak."

Annesi ile birlikte etkinliğe katılan Meryem Türkoğlu, ilk defa turşu yaptığını ve çok eğlendiğini belirterek, "Turşuya lahana, sarımsak, su koyduk ve ağzını sımsıkı kapattık. Turşu yapmayı çok sevdim, yemeyi de çok seviyorum." dedi.

Anne Kübra Türkoğlu ise kızıyla birlikte turşu yapmaktan çok keyif aldıklarını dile getirerek, "Birlikte hoş vakit geçirdik, çocuklar da çok eğlendi. Biz anneler içinde farklı bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Dünya Kooperatifçilik Günü, Esenler, Aralık, Nar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anaokulu çocukları Dünya Kooperatifçilik Günü'nde anneleriyle turşu kurdu - Son Dakika


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