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Anaokulu eğitimi ile çocuklar potansiyellerinin farkına varıyor, yeteneklerini keşfediyor - Son Dakika

Anaokulu eğitimi ile çocuklar potansiyellerinin farkına varıyor, yeteneklerini keşfediyor

28.08.2021 12:02
Anaokulu eğitimi ile çocuklar potansiyellerinin farkına varıyor, yeteneklerini keşfediyor, System.String[]

Çocuklar, uzun bir eğitim yolculuğunun küçük ama en önemli adımını anaokuluna başladıklarında atıyor.

Çocuklar, uzun bir eğitim yolculuğunun küçük ama en önemli adımını anaokuluna başladıklarında atıyor. Çocuklarının bu öğrenme serüveninde yaşadıkları farklı deneyimlere eşlik eden ebeveynler, aynı zamanda çocuklarının bağımsız bir birey olma yolundaki adımlarına şahit oluyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, çocukların yeteneklerini keşfetmesini, birey olarak kendisinin farkına varmasını sağlayacak bir anaokulu eğitimi, onlara hayat boyu yararlanılacak beceri kazandırmada dönüm noktası özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Esra Sert, çocuğun kendi öğrenmelerini kurgulayabileceği ve onun önceliklerini merkeze alan eğitim programlarının temel esas olması gerektiğini belirtti.

Sert, çocuğun gelişimsel özelliklerini destekleyici çalışmalarla bireysel yeteneklerinin farkına varması sağlanırken, sosyal hayatta diğer bireylere saygı duyma, onlarla iş birliği yapma, yardımlaşma ve kendisini ifade etme becerilerini geliştiren, destekleyici bir program uygulanmasının önemini vurguladı.

Doğayı örnek alan "yaparak ve yaşayarak öğrenme" okul öncesi eğitimi ile miniklerin, anaokulundan itibaren yarına hazırlandığını aktaran Sert, "Okul öncesi eğitim programlarında çocuğun yeteneklerini keşfedebileceği çalışmalar yapılmalıdır. Merak duygusunu geliştiren; araştırmayı, sorgulamayı, öğrendiği bilgiyi kullanmayı teşvik eden eğitim programı kurgusu ile öğrencilerin kendi bireysel niteliklerinin farkında, öz güvenli ve mutlu bireyler olmaları amaçlanır." ifadelerini kullandı.

Esra Sert, zihinsel süreçlerin gelişimi ile dil arasında birbirini takip eden ve destekleyen bir bağ olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çevremizde olup biteni kavramak, algılamak, anlatmak, düşünmek gibi eylemleri dilden bağımsız düşünemeyiz. Doğduğumuz andan itibaren farkındalığını oluşturduğumuz ve tüm zihinsel süreçlerimize aktardığımız ana dil öğrenme sürecimizi modelleyen Okul Öncesi İngilizce Dil Eğitim Programı, erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin yüksek dil edinim potansiyellerini destekleyen aktiviteler, doğal iletişim ortamları, dilin araç olarak kullanıldığı disiplinler arası ders içerikleri, farklı bir tema ya da konu hakkında kendilerini ifade etme becerilerini geliştiren araçlara dönüştüğü projeler ve etkinlikler aracılığıyla dil edinim sürecinin tüm öğrenciler için kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlar."

"Ekoloji eğitimi ile çevre sorunlarına duyarlılık kazanılır"

Ekoloji eğitiminin önemine değinen Sert, "Çocuklara doğaya karşı sorumluluk bilinci aşılarken çocukların bilgi ve becerilerini destekleyerek doğa sevgisini içselleştirmelerini sağlar. Çocuklarımız, doğada hissederek, dokunarak farklı deneyimler yaşarlar. Öğrenciler böylelikle üretmenin mutluluğunu, doğaya saygıyı, çevre sorunlarına duyarlılığı ve emeğin değerini öğrenirler." açıklamasını yaptı.

Esra ???????Sert, sanat çalışmalarına ilişkin, "Görsel sanatlar, drama, müzik gibi sanatsal performans alanlarında 'Bireysel Farkındalık Fırsatları' sunarak öğrencilerin kendi potansiyellerinin farkına varmaları, bu yetenek ve becerilerini hayata geçirmelerine olanak sağlanır. Erken yıllardan itibaren beceri odaklı eğitim anlayışı ile tanışan çocuklar, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilen; bilmekten öte öğrenmekten keyif alan, yaparak yaşayarak öğrenen bireyler olarak yetişir." yorumunda bulundu.

Yazılım eğitiminin önemine vurgu yapan Sert, "Geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle anaokulundan itibaren tanışan, cihazsız kodlama çalışmaları ile kodlama dilinin temelini kazanan çocuklar, robotlar ile kodlama dünyasını keşfe çıkarlar. Yeni fikirler keşfederken dijital okuryazarlık seviyelerini geliştirir ve günümüz teknolojilerini hem bilinçli ve verimli kullanmayı öğrenir, hem de teknoloji üretebilecek becerileri kazanırlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anaokulu eğitimi ile çocuklar potansiyellerinin farkına varıyor, yeteneklerini keşfediyor - Son Dakika Ekonomi


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