Son Dakika Haberleri: Anaokulu Miniklerine Tasarruf Bilinci Aşılandı

Anaokulu Miniklerine Tasarruf Bilinci Aşılandı

43 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, English Kids Academy Özel İlkadım Anaokulu öğrencilerine su tasarrufunu anlatarak, verdiği hediyelerle minikleri sevindirdi.

Anaokulu Miniklerine Tasarruf Bilinci Aşılandı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su israfının önüne geçmek amacıyla Su Tasarrufu Eğitim Projesi eğitim seminerlerine devam ediyor. Proje kapsamında ziyaret edilen okullardan biri de English Kids Academy Özel İlkadım Anaokulu oldu. Abone İşleri Daire Başkanvekili Kerem Çetin'in de katıldığı eğitimde, Anaokulu Müdürü Zeynep Atıcı, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Miniklere su tasarruf yollarını anlatan animasyon ve çizgi film gösteriminin ardından, hediyeleri verildi.

"ÇOCUKLAR İÇİN OLDUKÇA FAYDALI"

English Kids Academy Özel İlkadım Anaokulu Müdürü Zeynep Atıcı, yapılan eğitimlerin çocuklar için oldukça faydalı olduğunu belirterek, teşekkür etti. Eğitim semineri sonrasında, Daire Başkanvekili Çetin tarafından Müdür Atıcı'ya katılım ve teşekkür sertifikası takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:48 Kaynak: Bültenler

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