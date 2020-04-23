Son Dakika › Güncel › Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi - Son Dakika
Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi
17 dakika önce
KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın Kayapınar Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri, 23 Nisan şarkılarını evlerinden söyledi.
KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın Kayapınar Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri, 23 Nisan şarkılarını evlerinden söyledi. Miniklerin, çektikleri videolar ise öğretmenleri tarafından klip haline getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Sivas'ta kar sürprizi İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek