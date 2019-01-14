Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencileri Akıllı Tahtada Film İzledi

Anaokulu Öğrencileri Akıllı Tahtada Film İzledi

37 dakika önce

Van'da anaokulu öğrencileri İzleme ve Anlama dersi kapsamında akıllı tahtada film izledi.

Anaokulu Öğrencileri Akıllı Tahtada Film İzledi, System.String[]
Van'da anaokulu öğrencileri İzleme ve Anlama dersi kapsamında akıllı tahtada film izledi.

Tuşba ilçesindeki Fevzi Şengül Anaokulu öğrencileri öğretmenleriyle film izlemek için mısır patlatarak hazırlık yaptı.

Daha sonra akıllı tahtaya yansıtılan "araba" filmini izleyen öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Miniklerin filmi izledikleri sırada sergiledikleri davranışlarını gözlemleyen öğretmenler, film hakkında öğrencilere sorular sordu.

Minik öğrenciler, sinemayı çok sevdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Tuşba, Van, Güncel
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