Anaokulu öğrencileri akranları için "bir yumak mutluluk" örüyor - Son Dakika
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Anaokulu öğrencileri akranları için "bir yumak mutluluk" örüyor

6 saat önce

Başkentte bir özel anaokulunda başlatılan "Bir yumak mutluluk" projesi kapsamında öğrenci, veli ve öğretmenler, Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi öğrenciler için bere, eldiven ve atkı hazırlıyor.

Anaokulu öğrencileri akranları için

Başkentte bir özel anaokulunda başlatılan "Bir yumak mutluluk" projesi kapsamında öğrenci, veli ve öğretmenler, Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi öğrenciler için bere, eldiven ve atkı hazırlıyor.

Etimesgut ilçesindeki anaokulunun idarecileri, öğrencilere yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek amacıyla proje başlattı.

Bazı velilerin ve öğretmenlerin patik, atkı, bere, boyunluk, yelek ve eldiven örerek destek verdiği proje kapsamında, anaokulu öğrencileri de tığ ve şiş kullanmadan öğrendikleri özel teknikle bere ve atkı yaparak, projeye destek veriyor.

Yaklaşık bir ayda hazırlanan onlarca el işi ürün, kısa süre içerisinde Şanlıurfa'ya gönderilecek.

Öğrenci ve veli iş birliğiyle yardım faaliyeti

Güler Çocuk Akademi Eğitim Kurumları Kurucusu Ferhat Teberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmak üzere olduğunu, onlarca el işi ürünün Haliliye ilçesindeki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun öğrencilerine ulaştırılacağını söyledi.

Bazı velilerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont, bot, içlik ve çorap satın alarak projeye destek verdiğini ifade eden Teberoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu projeyle bir yandan 'yardımlaşma' kelimesinin anlamını ve önemini yaşayarak öğrenirken, diğer yandan kaynaşma eğitimini tamamlamış oluyor. Daha önce Elazığ'daki deprem bölgesine gönderilmek üzere Ankara'da toplanan yardımlara okul olarak destek verdik. Bu çalışmalar ailelerin de çocuklarıyla ortak bir aktivite yapmasına olanak sağlıyor."

Tığ ve şiş kullanmıyorlar

Teberoğlu, projede yer almak isteyen öğrencilerine tığ ve şiş kullanmadan örgü öğrettiklerini dile getirerek, "Öğrencilerimiz minik elleriyle, kutu ile ipleri geçirerek örgü örüyor. Bazı öğrencilerimiz aileleriyle çıktıkları gezilerde, anne-babasına çeşitli ürünler aldırtarak yardımda bulunmaya teşvik ediyor. Ayrıca örgü ören çocuklarımızın el göz koordinasyonu ve motor kas gelişimini sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Etimesgut, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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