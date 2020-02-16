İzmir'de okulun bahçesinde oluşturulan "çamur mutfağı"nda etkinlikler yapan anaokulu öğrencileri, doğayla iç içe eğlenceli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.



Gaziemir ilçesinde 170 öğrencinin bulunduğu Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Akşit, okulun atıl durumdaki arka bahçesinde mobilyacı olan babasının desteğiyle "çamur mutfağı" projesini hayata geçirdi.

Okul müdürü Sertaç Kılıç ve diğer öğretmenlerin de katkılarıyla açılan "çamur mutfağı", kısa sürede öğrencilerin en sevdiği bölüm haline geldi.

Rengarenk tutumlarını giyen minik öğrenciler, çamur ve kumla yaptıkları etkinliklerle keyifli vakit geçirme fırsatı yakalarken, bazı derslerini de bu mutfakta görmeye başladı.

"Öz güvenleri ve iletişimleri gelişiyor"

Yasemin Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda çocukların kapalı alanlarda vakit geçirmek durumunda kaldığını ve bunun olumsuz bir durum olduğunu anlattı.

Öğrencilerinin "çamur mutfağı"na çıktığında yaşadığı duygunun tarif edilemez olduğunu vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"Çocukların sürekli kapalı ortamlarda vakit geçirmesi, gelişim ve öğrenme süreçlerini, dikkat sürelerini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte teknolojinin amacı dışında kullanılması bu etkileri daha da artırıyor. Öğrencilerimizin tablet, telefon gibi araçlar olmadan da doğada eğlenerek keşfedebilecekleri bir dünya olduğunun farkına varmalarını istiyoruz. Bu nedenle açık sınıf etkinliklerine ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Çamur mutfağı sayesinde öğrencilerimiz doğada ve açık havada daha çok vakit geçirebiliyorlar. Toprak, kum, taş, çakıl, su gibi doğal materyalleri kullanarak, farklı yaşantıları deneyimleyerek, hayal güçlerini kullanıp yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyorlar. İş birliği ve dayanışma sonucunda sosyal ilişkilerini geliştiriyorlar. Çamurla, suyla oynuyorlar. En önemlisi doğal ortamdalar, öz güvenleri ve iletişimleri gelişiyor."



Okulda geri dönüşümü desteklemek ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için farklı projeler de yürüttüklerine dikkati çeken Akşit, bu anlamda çalışmaların amacına ulaştığını dile getirdi.



Akşit, serbest zaman, fen, matematik gibi birçok etkinliği de bu mutfakta gerçekleştirdiklerini belirterek, "Veliler de çocukları dışarıda vakit geçirdiği için çok mutlu." dedi.



Öğrencilerden Ada Arısan ve Elnur Türkoğlu da bu alanda eğlenceli vakit geçirdiklerini, okulu ve öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade etti.