Anaokulu öğrencileri "çamur mutfağı"nda geleceklerini şekillendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Anaokulu öğrencileri 'çamur mutfağı'nda geleceklerini şekillendiriyor - Son Dakika

Anaokulu öğrencileri "çamur mutfağı"nda geleceklerini şekillendiriyor

2 gün önce

İzmir'de okulun bahçesinde oluşturulan "çamur mutfağı"nda etkinlikler yapan anaokulu öğrencileri, doğayla iç içe eğlenceli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anaokulu öğrencileri

İzmir'de okulun bahçesinde oluşturulan "çamur mutfağı"nda etkinlikler yapan anaokulu öğrencileri, doğayla iç içe eğlenceli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.


Gaziemir ilçesinde 170 öğrencinin bulunduğu Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Akşit, okulun atıl durumdaki arka bahçesinde mobilyacı olan babasının desteğiyle "çamur mutfağı" projesini hayata geçirdi.

Okul müdürü Sertaç Kılıç ve diğer öğretmenlerin de katkılarıyla açılan "çamur mutfağı", kısa sürede öğrencilerin en sevdiği bölüm haline geldi.

Rengarenk tutumlarını giyen minik öğrenciler, çamur ve kumla yaptıkları etkinliklerle keyifli vakit geçirme fırsatı yakalarken, bazı derslerini de bu mutfakta görmeye başladı.

"Öz güvenleri ve iletişimleri gelişiyor"

Yasemin Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda çocukların kapalı alanlarda vakit geçirmek durumunda kaldığını ve bunun olumsuz bir durum olduğunu anlattı.

Öğrencilerinin "çamur mutfağı"na çıktığında yaşadığı duygunun tarif edilemez olduğunu vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"Çocukların sürekli kapalı ortamlarda vakit geçirmesi, gelişim ve öğrenme süreçlerini, dikkat sürelerini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte teknolojinin amacı dışında kullanılması bu etkileri daha da artırıyor. Öğrencilerimizin tablet, telefon gibi araçlar olmadan da doğada eğlenerek keşfedebilecekleri bir dünya olduğunun farkına varmalarını istiyoruz. Bu nedenle açık sınıf etkinliklerine ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Çamur mutfağı sayesinde öğrencilerimiz doğada ve açık havada daha çok vakit geçirebiliyorlar. Toprak, kum, taş, çakıl, su gibi doğal materyalleri kullanarak, farklı yaşantıları deneyimleyerek, hayal güçlerini kullanıp yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyorlar. İş birliği ve dayanışma sonucunda sosyal ilişkilerini geliştiriyorlar. Çamurla, suyla oynuyorlar. En önemlisi doğal ortamdalar, öz güvenleri ve iletişimleri gelişiyor."


Okulda geri dönüşümü desteklemek ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için farklı projeler de yürüttüklerine dikkati çeken Akşit, bu anlamda çalışmaların amacına ulaştığını dile getirdi.


Akşit, serbest zaman, fen, matematik gibi birçok etkinliği de bu mutfakta gerçekleştirdiklerini belirterek, "Veliler de çocukları dışarıda vakit geçirdiği için çok mutlu." dedi.


Öğrencilerden Ada Arısan ve Elnur Türkoğlu da bu alanda eğlenceli vakit geçirdiklerini, okulu ve öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade etti.

Gaziemir, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum
Adana'da bir özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum "Bu çocuklar benden mi?" diye sorduğu eşini boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:52 Günün bomba iddiası: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlilik kararı aldı
10:07 İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı
09:15 Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı
08:15 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
08:08 Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 11:32:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu öğrencileri "çamur mutfağı"nda geleceklerini şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]