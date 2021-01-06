Son dakika gündem: Anaokulu öğrencileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocuklar için örgü örüyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Anaokulu öğrencileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocuklar için örgü örüyor

06.01.2021 10:43

Son dakika haberi... Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ferda Koleji Anaokulu öğrencileri ve anneleri, "İlmek İlmek İyilik" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara, ördükleri atkı, bere ve eldivenlerle destek olacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ferda Koleji Anaokulu öğrencileri ve anneleri, "İlmek İlmek İyilik" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara, ördükleri atkı, bere ve eldivenlerle destek olacak.

TDV'den yapılan açıklamada, anaokulu öğretmenleri tarafından su şişesi ve dil çubuğu kullanılarak hazırlanan aparatla örgü örmeyi öğrenen öğrencilerin, el emeği, göz nuruyla hazırladıkları kışlık giyecekleri akranlarına gönderecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Ferda Koleji Anaokulu Müdürü Esra Tunç Samsa, vakıf tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ihtiyaç sahibi çocukların kışı daha rahat geçirebilmeleri için başlatılan "İlmek İlmek İyilik" projesine destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Kışın etkisini göstermesiyle bölgede atkı, bere ve eldiven gibi kışlık kıyafet ihtiyacının daha çok hissedildiğini ifade eden Samsa, projeyi ilk olarak velilere duyurduklarını ve çok olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

Samsa, şunları kaydetti:

"Anaokulu öğrencilerimizin, ailelerin ördükleri atkı, bere ve eldivenlerle ilgilendiklerini öğrendik. Projeyi okul içerisine taşımaya karar verdik. Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve çocuklara hiçbir şekilde zarar vermeyecek basit bir aparatla örgü eğitimi verdik. Kısa bir süre içerisinde atkı örmeyi öğrenen çocuklarımız şimdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde maddi imkansızlıklar nedeniyle kışlık giysi almakta güçlük çeken kardeşleri için bere, anneleri de evden destek vererek bere ve eldiven örüyor.

Anaokulu bölümümüzde 50 öğrenci var. Anaokulumuzdaki 3-6 yaş öğrencilerimiz okulda üretecek ve kolej bünyesindeki ilkokuldan liseye tüm öğrencilerimiz de evden destek verecekler. Yaklaşık 1000 takım atkı, bere ve eldiveni tamamlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

"Kışın kardeşlerimiz üşümesin diye atkı örüyorum"

Anaokulu Öğretmeni Elif Gökçe de projenin çocukların el ve kas becerilerini geliştirmeye yönelik bir çalışma olduğunu ifade etti.

Etkinliğin, öğrencilere aynı zamanda küçük yaşta hayırseverlik bilinci kazandıracağına inandıklarını ve o nedenle anaokulu öğrencilerinin vermiş olduğu bu desteği önemsediklerini aktaran Gökçe, "Çocuklarımız atkı örmeye başladıklarında biraz zorlandılar. Ama şu an tüm öğretmenlerimizin kontrolünde çok güzel ve hızlı bir şekilde örebiliyorlar. Yine zorlandıkları noktalarda bizler destek oluyoruz. Onlar da eğlenerek ve zevkle bu işi yapıyorlar." açıklamasında bulundu.

Projeye atkı örerek destek veren 5 yaşındaki Ahmet Tuğra Meriç, "Kışın kardeşlerimiz üşümesin diye atkı örüyorum. Havalar çok soğudu. Üşütüp hasta olmalarını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Örülen atkı, bere ve eldivenler, TDV aracılığıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Son dakika gündem: Anaokulu öğrencileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocuklar için örgü örüyor
Son dakika gündem: Anaokulu öğrencileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocuklar için örgü örüyor
Son dakika gündem: Anaokulu öğrencileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocuklar için örgü örüyor
Son dakika gündem: Anaokulu öğrencileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocuklar için örgü örüyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Güneydoğu Anadolu, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Anaokulu öğrencileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocuklar için örgü örüyor - Son Dakika


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