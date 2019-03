Anaokulu Öğrencileri, Doktorların Tıp Bayramı'nı Kutladı

Anaokulu öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Medical Park Elazığ Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Anaokulu öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Medical Park Elazığ Hastanesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler ziyarette Nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan, Ağız ve Diş Sağlığı Dr. Fadime Ateş ve Dr. Mahmut Aslan ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Alanında uzman doktorlar, öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı. Doktorlar kendilerini ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



İçinde bulunduklarını günün 14 Mart Tıp Bayramı, haftanın ise sağlık haftası olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Oktay Kapan, "İnsanlığın tarihi ile eski olan tıp özellikle günümüz şartlarında olmazsa olmazımızdır. İlk insan ile başlayan tıp çağlar içerisinde farklı isimlerle yerini bulmuştur. Hekimbaşı ve şifacı gibi ülkemizde ise ilk tıp bayramı 1919 yılında işgal altındaki topraklarımızda hekimlerin protestosu olarak başlamıştır. Her meslekte olduğu gibi sağlık mesleği de kutsaldır. İnsanın yaşamını, sağlığını hastalığını ve tedavisini ilgilendiren bir bütündür. Hekimliğin ve sağlığın yeri zamanı, saati ve tatili yoktur. Sağlık personelleri günün her saatinde, ayın her gününde mevsimin her şartında 7/24 çalışan arkadaşlarımızdır. Bugün bu anlamlı güzel günümüzde ziyaretimize yarının doktorları, sağlıkçıları ve öğretmenleri geldi. Çocuklara doktorlardan ve hastalardan korkmamaları gerektiğini insanların hasta olarak değil de sağlıklı olarak da muhakkak doktorlara gitmesinin önemini ve özellikle evlerde beslenme, temizlik konusunda dikkat etmeleri gerektiğini anlattık" dedi.



14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anaokulu öğrencilerinin hastanelerini ziyaret ettiğini anımsatan Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, "Hekimlerimizin bu güzel ve anlamlı gününü kutladılar. Hekimlerimiz ve hastanemiz tarafından çocuklara güzel hediyeler verildi. Öğrenciler, hekimler ve sağlık çalışanları için keyifli bir gün oldu. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

