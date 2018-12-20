Anaokulu Öğrencileri Ekmeğini Yemenli Kardeşleriyle Paylaşıyor

Kırşehir
'de bir anaokulunda öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla "Ekmeğimi Yemenli Kardeşlerimle Paylaşıyorum" kampanyası başlatıldı.
"Sepetimde Ekmek Var" projesi çerçevesinde kampanyayı başlatan merkez Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Vali Akın, öğrencilerin küçük yaşta yardım kampanyasına dahil olmalarının yardımlaşma duygusunun gelişmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Yapılan tüm farkındalık çalışmalarına rağmen israfın bir türlü durdurulamadığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:
"Yemen'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle büyük çoğunluğu çocuk binlerce Yemenli açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Bu kapsamda anasınıfı öğrencilerinin destek verdiği 'Ekmeğimi Yemenli Kardeşlerimle Paylaşıyorum' kampanyası, Yemen'deki çocuklarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun gidermesi açısından son derece önemli. Kampanya boyunca ailelerimiz ekmeklerini ihtiyaçları kadar alacak, çocuklarımız da ihtiyaç fazlası ekmek parasını kumbaraya atacak ve biriken parayı da Yemen'deki kardeşlerine gönderecek."
Proje ile hem ekmek israfının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulacağını hem de yardım yapılacağını dile getiren Vali Akın, "Ekmek israfının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar, özellikle çocuklarımıza bu bilincin aşılanması açısından çok önemli ve anlamlıdır. Ekmek israfının önüne geçilmesi maksadıyla başlatılan bu tür kampanyalar, ihtiyacımız kadar ekmek alınması ya da bayatlayan ekmeği nasıl değerlendirmemiz gerektiğine de dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.
Başlatılan projedeki asıl amacın öğrencilere yardımlaşma bilinci kazandırılması olduğuna işaret eden Akın, "İnanıyorum ki bu proje ile öğrencilerimizde tasarruf bilinci gelişecek, gereksiz harcamanın önüne geçilecek ve toplumumuz israf konusunda daha duyarlı hale gelecektir. Böylesine anlamlı bir kampanyanın başlamasında emeği geçenleri kutluyorum." dedi.
Okul müdür yardımcısı ve proje koordinatörü Ferda Çanta da ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla "İsraf Azalıyor, Kırşehir Kazanıyor" sloganı çerçevesinde "Sepetimde Ekmek Var"' projesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Ekmeğimi Yemenli Kardeşlerimle Paylaşıyorum" kampanyasını da bu kapsamda başlattıklarını kaydetti.
Ziyarette, Kırşehir Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz
ve okul müdürü Selçuk Kaygısız
da hazır bulundu.