Son Dakika › Güncel › Anaokulu öğrencileri hazırladıkları videoyla evde kal çağrısı yaptı - Son Dakika
Anaokulu öğrencileri hazırladıkları videoyla evde kal çağrısı yaptı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.
Öğrenciler tarafından yapılan uyarılar ailelerince cep telefonuyla kaydedilirken anaokulu öğretmeni Salih Metanoğlu da görüntüleri birleştirip video klip haline getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:37 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart