Anaokulu öğrencileri için Organik tarım bahçesi yapıldı - Son Dakika

Anaokulu öğrencileri için Organik tarım bahçesi yapıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Abdüssamet Dik Anaokulu yönetimi, öğrenciler için okul bahçesinde organik tarım bahçesi yaptı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Abdüssamet Dik Anaokulu yönetimi, öğrenciler için okul bahçesinde organik tarım bahçesi yaptı.
Korona virüs salgını sonrasında okullarda çeşitli fiziki düzenlemeler yapıldı. Düzce'de bir çok okul öğrenciler okul içerisinde faaliyetlerini arttırabilmek adına bahçeler oluşturdu. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Abdüssamet Dik Anadokulu'da okul bahçesinde fiziki ortamlarında güzelleştirme çalışması yaptı. Yapılan çalışma ile birlikte okul bahçesinde organik tarım bahçesi oluşturuldu. Anaokulu öğrencileri uygulamalı olarak bahçede tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini takip edebilecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 09:12
Kaynak: İHA
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