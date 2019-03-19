Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencileri İlk Defa Sinema Filmi İzledi

Anaokulu Öğrencileri İlk Defa Sinema Filmi İzledi

1 saat önce

Şırnak'ta anaokulu öğrencileri, ilk defa sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Anaokulu Öğrencileri İlk Defa Sinema Filmi İzledi, System.String[]
Şırnak'ta anaokulu öğrencileri, ilk defa sinema izlemenin keyfini yaşadı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerini ilk defa sinemayla buluşturdu. Sinema salonun olmadığı Şırnak'ta İl Kültür Merkezi Salonunda Toplum Destekli Büro polisleri ve öğretmenler eşliğinde 200 çocuk 'Pepe birlik zamanı' çizgi filmini izledi.

Şırnak Polisi, çizgi filmi izlemeye gelen çocuklara mısır dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Doğangüzel, "Emniyet müdürlüğümüz toplum destekli şube müdürlüğümüzce ilk ve anaokulu öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine katkı bulunmak, ülkemizin tarihi, coğrafi zenginleri hakkında kendilerini bilgilendirmek amacıyla 'Pepe birlik zamanı' isimli filmimiz emniyet müdürlüğümüz kültür merkezinde çocuklarımızın izlemine sunduk. Belirttiğimiz üzere amacımız çocuklarımızın toplumumuzun, ülkemizin toplumsal değerleri hakkında bilgi edinmeleri aynı zamanda fizyolojik, psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla ilimizdeki tüm okullarımızda gösterimizi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızla hoşça bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz ve istiyoruz" dedi.

Şırnak'ta çocukların sinema ile buluşturmanın ilk defa gerçekleştirildiğini belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Doğangüzel, bundan sonra da bu tür faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Doğangüzel, "Şuanda 200 öğrencimize gösterimimizi sunuyoruz. Amacımız bin 500 öğrencimize ulaşmaktır" diye konuştu.

Film izlerken çocuklara, patlamış mısır ve içecek de ikram edildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Şırnak, Güncel
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