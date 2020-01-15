Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalındaki anaokulu öğrencileri karne hediyesi olarak Elbistan'daki oyun salonuna götürüldü.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, yaklaşık 80 öğrenci gönüllerince eğlendi.

Kaymakam Cihat Koç yaptığı açıklamada, Nurhak ilçe merkezi ile kırsalındaki anaokulu öğrencilerini, erken karne hediyesi olarak oyun salonuna getirdiklerini belirtti.

Soğuk hava nedeniyle böyle bir etkinlik planladıklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Karnelerini almadan önce çocuklarımızı böyle bir etkinlikle eğlendirip enerjilerini atmak istedik. Nurhak'ta yaklaşık iki aydır kar yağışı ve soğuk hava etkili olduğundan dolayı çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu, evlerine hapsolmuş durumdaydılar. Biz de ne yapalım diye düşünürken, kendi çocuğumuzu buraya getirdiğimizde eşimin de fikri ile bütün çocukları eğlenceden mahrum bırakmayalım diye hepsini buraya getirmek istedik. Çocuklarımız çok mutlular. Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Biz de çok mutluyuz."

Anaokulu öğretmeni Rumeysa Çakır Çiftçi de etkinliğin öğrencileri sevindirdiğini söyledi.

Öğrenci velisi Neslihan Hüyük ise Kaymakam Koç'a teşekkür etti.