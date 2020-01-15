Anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencileri 'karne hediyeleriyle' erken buluştu - Son Dakika

Anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalındaki anaokulu öğrencileri karne hediyesi olarak Elbistan'daki oyun salonuna götürüldü.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalındaki anaokulu öğrencileri karne hediyesi olarak Elbistan'daki oyun salonuna götürüldü.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, yaklaşık 80 öğrenci gönüllerince eğlendi.

Kaymakam Cihat Koç yaptığı açıklamada, Nurhak ilçe merkezi ile kırsalındaki anaokulu öğrencilerini, erken karne hediyesi olarak oyun salonuna getirdiklerini belirtti.

Soğuk hava nedeniyle böyle bir etkinlik planladıklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Karnelerini almadan önce çocuklarımızı böyle bir etkinlikle eğlendirip enerjilerini atmak istedik. Nurhak'ta yaklaşık iki aydır kar yağışı ve soğuk hava etkili olduğundan dolayı çocuklarımız dışarıya çıkamıyordu, evlerine hapsolmuş durumdaydılar. Biz de ne yapalım diye düşünürken, kendi çocuğumuzu buraya getirdiğimizde eşimin de fikri ile bütün çocukları eğlenceden mahrum bırakmayalım diye hepsini buraya getirmek istedik. Çocuklarımız çok mutlular. Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Biz de çok mutluyuz."

Anaokulu öğretmeni Rumeysa Çakır Çiftçi de etkinliğin öğrencileri sevindirdiğini söyledi.

Öğrenci velisi Neslihan Hüyük ise Kaymakam Koç'a teşekkür etti.

Anaokulu öğrencileri karne hediyeleriyle erken buluştu

Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu
Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi Son Dakika: Wikipedia 2,5 yıl sonra erişime açıldı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız

Son Dakika Haberleri
01:36 Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
01:34 Samsun'da narkotik uygulamasında 39 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
01:16 Siirt'te araçlarıyla karda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
01:08 Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
01:00 Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 01:51:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]