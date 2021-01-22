Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı

22.01.2021 11:54

Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı Minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı Nevşehir'de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girdi Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de 31 Ağustos 2020'de uzaktan, 21 Eylül 2020'de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021...

Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı

Minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Nevşehir'de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

NEVŞEHİR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de 31 Ağustos 2020'de uzaktan, 21 Eylül 2020'de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi.

Nevşehir'de 31 Ağustos 2020'de uzaktan, 21 Eylül 2020'de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın sona erecek olmasının ardından Nevşehir'de 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Korona virüs ile mücadele kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim ile yarıyıl tatile girerken okul öncesi okullarda öğrenim gören öğrenciler ise karne alma sevincini yaşadı.

Nevşehir Özel Kardelen Anaokulunda düzenlenen karne töreninde öğretmenlerinden karnelerini alan minik öğrencilerim mutlulukları görülmeye değerdi. 3 haftalık yarıyıl tatiline giren minik öğrencilere okulları tarafından karnenin yanı sıra çeşitli hediyeler verilirken Kardelen Koleji İlköğretim Koordinatörü Burhan Kaynar açıklamasında "Bu yarıyıl buruk bir karne töreni yaşıyoruz ama inşallah ikinci dönem okulların açılmasıyla bu burukluğu gidermiş olacağız" dedi. Kaynar, "Geleceğin liderlerini yetiştirdiğimiz anaokulumuzda okul öncesini çok önemsiyoruz. Çocuklarımız daha mutlu, daha sağlıklı ve daha müreffeh bir dünyada yaşaması için kendi öz kazanımlarını geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir dünya diliyoruz. Biraz buruk bir duygu yaşıyor diğer öğrencilerimiz. Ama inşallah bu salgın sürecinin bitmesiyle birlikte hep birlikte bu süreci telafi edeceğiz" diye konuştu.

Nevşehir genelinde dönemin son mesai gününden itibaren okul öncesinde 2 bin 142 öğrenci karne heyecanını yaşarken, ilkokullarda 17 bin 178, ortaokullarda 16 bin 844, liselerde ise 16 bin 666 olmak üzere 52 bin 830 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Korona virüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim olduğu için okullarda karne heyecanı yaşanmadı.

Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı
Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı
Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı
Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı

Nevşehir, Türkiye, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencileri karne sevinci yaşadı - Son Dakika


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