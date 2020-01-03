Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı - Son Dakika
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Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı

6 saat önce

Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladıKARABÜK üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, kedi barınakları tasarlayarak, üniversitenin botanik bahçesine yerleştirdi.

Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı

KARABÜK üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, kedi barınakları tasarlayarak, üniversitenin botanik bahçesine yerleştirdi.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu 5 yaş sınıfındaki 22 öğrenci, öğretmenleri Nebiye İlteroğlu ve Hülya Kapucuoğlu danışmanlığında "Onların da sıcak bir yuvası olsun" sloganıyla kedi yuvası tasarladı. Öğrenciler, yapılan kedi yuvasını üniversitenin botanik bahçesindeki kedi barınağına yerleştirdi. Kedilerin karnını doyuran öğrenciler, onlarla bir süre vakit geçirdi. Kedilerin, öğrencilerin yapmış olduğu yuvalara ilk adımlarını atmasıyla öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Sınıf öğretmeni Nebiye İlteroğlu merhamet, yardımseverlik ve paylaşmak gibi değer yargılarından yola çıkarak hayvan sevgisini çocuklara aşılamak ve onları korumak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Anaokulu öğrencileri kedi evi tasarladı

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:28 Kaynak: DHA
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