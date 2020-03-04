Anaokulu öğrencileri masal ve çocuk şarkıları eşliğinde yolculuk yapıyor - Son Dakika
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Anaokulu öğrencileri masal ve çocuk şarkıları eşliğinde yolculuk yapıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir okulda, "Okul Servisimde Masallar ve Çocuk Şarkıları" projesi ile servislerde öğrencilerin yaşlarına uygun masal ve müzik yayını yapılmaya başlandı.

Anaokulu öğrencileri masal ve çocuk şarkıları eşliğinde yolculuk yapıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir okulda, "Okul Servisimde Masallar ve Çocuk Şarkıları" projesi ile servislerde öğrencilerin yaşlarına uygun masal ve müzik yayını yapılmaya başlandı.

15 Temmuz Anaokulu'nda uygulanmaya başlanan projeyle, servislerde anaokulu öğrencilerinin pedagojik gelişimlerine uygun olmayan müzik yayını yerine, masal ve çocuk şarkıları çalınıyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, yaptığı açıklamada, öğrencilerin servise bindiklerinde gürültülü müzikler yerine yaşlarına uygun eğitici müzik ve masallar eşliğinde evden okula, okuldan eve gittiğini söyledi.

Okulun müdürü Fatma Doğuç ise amaçlarının "eğitim her yerde" anlayışını hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Okul servislerini eğitimin bir parçası olarak düşündüklerini ifade eden Doğuç, şunları kaydetti:

"Servislerimizde çocuklarımızın yaşlarına uygun olmayan müzik yayını yapılmasının ruh halini olumsuz etkilediğini düşünerek, bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Öğrenci servisçileri derneği de destek verdi. Servislerimizde, çocuklarımızın yaşlarına uygun masal ve müzik yayını yapılmaya başlandı. Çocuklarımız okula gelip giderken mutlu bir şekilde yolculuk yapmaya başladı."

Rehber öğretmeni Gökhan Sönmez de projenin çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Elbistan Öğrenci Servisçileri Derneği Başkanı Sait Doğan, projeden servis şoförlerinin de öğrencilerin de memnun olduğunu dile getirdi.

Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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