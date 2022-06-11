Anaokulu öğrencileri mutfak atıklarıyla işledikleri okul bahçesinde meyve sebze yetiştiriyor

Okullarının arka bahçesindeki verimsiz alanı 6 ay mutfak atıklarıyla işleyen anaokulu öğrencileri, verimli hale getirdikleri bahçede sebze meyve yetiştiriyor, bu ürünleri birlikte tüketiyor.

Sincan'daki Hayriye Andiçen Anaokulu bahçesinde bulunan ve öğrencilerin tohum ekimi ve fide dikimi yaptığı bahçe zamanla kuruyarak çorak bir alana dönüştü.

Alanı yeniden değerlendirmek ve öğrencilerin toprağı etkili bir şekilde kullanabilmesi amacıyla okul yönetimince çalışma başlatıldı.

Öğrencilere geri dönüşümün önemini yaşayarak göstermek için okul yemekhanesinden çıkan organik atıklar "kompost" yapıldı. Doğal atıkların toprakla karıştırılarak toprağın daha verimli hale gelmesi için kullanılan bu yöntemi hayata geçirmek için yumurta kabukları, çay ve kahve posalarıyla meyve sebze atıkları toplandı. Öğrenciler, kasım 2021'den bu yana haftada bir ya da iki gün bu atıkları okul bahçesine yayarak çapaladı.

Mayısın ortalarında tohumları ekip fideleri diken öğrenciler, soğan, maydanoz, tere, domates, biber ve salatalık gibi meyve sebzelerin günden güne büyümesini izledi.

"Geri dönüşümü çocuklarda içselleştirmek istedik"

Yaptıkları çalışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan öğretmen Ebru Koca, toprağı verimli hale getirmekten yola çıkarak geri dönüşüm konusunu çocuklarda içselleştirmek için projeyi başlattıklarını söyledi.

Çocukların yaşayarak bu işe dahil olmasını istediklerini belirten Koca, "Geri dönüşümün sadece kağıt, cam ve teneke gibi şeylerle olmadığını, organik atıkların da birer geri dönüşüm aracı olarak kullanılabileceğini göstermek istedik." dedi.

Kış mevsiminde de ara vermeden toprağı işledikleri çalışmanın sonuçlarını almaya başladıklarını bildiren Koca, "Taze soğanımız, maydanozumuz ve teremizle çocuklarımızla birlikte patates salatası ve kısır yapıp tükettik." ifadesini kullandı.

"Veliler de evden getirdikleri atıklarla katkı sundu"

Çocuklar gibi velilerin de çalışmadan memnuniyet duyduğunu dile getiren Koca, evden getirdikleri atıkları toprağa kendi elleriyle dökerek çalışmaya katkı sunduklarını anlattı.

Koca, 6 aydır sürdürdükleri çalışmayı iki yıl devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.