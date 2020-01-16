Son Dakika › Kültür Sanat › Anaokulu öğrencileri okullarının bahçesinde hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu - Son Dakika
Anaokulu öğrencileri okullarının bahçesinde hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu
6 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Anaokulu öğrencileri, "Hayvan Dostu Çocuklar" projesi kapsamında okullarının bahçesinde hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Anaokulu öğrencileri, "Hayvan Dostu Çocuklar" projesi kapsamında okullarının bahçesinde hayvanlar için yaşam alanı oluşturdu.
Okul yönetimi, "Hayvan Dostu Çocuklar" projesi kapsamında çocuklarda hayvan sevgisini oluşturmak için okul bahçesine kuş, kedi, köpek ve tavuklar için yaşam alanı oluşturdu. Proje kapsamında İslahiye Belediyesi Hayvan Barınağından sahiplenilen yavru köpek okul bahçesine getirildi. Yavru köpeğe öğrenciler tarafından "pamuk" ismi verildi.
Son Dakika Zahide Yetiş'in konuğuna yönelttiği cinsel ilişki sorusu programa damga vurdu Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu