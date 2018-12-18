Anaokulu Öğrencileri Pazarda Satış Yaptı

Artvin'de "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla anaokulu öğrencileri, pazarda tezgah başına geçti.

Artvin'de "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla anaokulu öğrencileri, pazarda tezgah başına geçti.



Artvin Milli Egemenlik Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Büşra Keleş rehberliğinde semt pazarındaki tezgahlarda, bir saat boyunca kentte üretilen sebze ve meyveleri satarak vatandaşları yerli malı kullanmaya davet etti.



"Yerli malı satıyoruz", "Yerli malı yurdun malı" diye bağırarak satış yapan minik öğrencilere vatandaşlar ilgi gösterdi.



Anaokulu öğretmeni Büşra Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası kapsamında şehrin yerli ürünlerini tanıtmak ve pazar esnafının nasıl para kazandığını öğrencilere göstermek için Küçük Mucitler Sınıfı olarak semt pazarı ziyareti yaptıklarını söyledi.



Karalahana, elma, kestane, mandalina, patates gibi yerli ürünlerin hem satışını hem de tanıtımını yaptıklarını belirten Keleş, "17 öğrencimizle buraya geldik. Öğrencilerimizi ikişerli gruplar halinde tezgahlara dağıttık. Pazarcı esnafı da bizlere yardımcı oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Burada pazara ilk kez gelen öğrencilerimiz var. Güzel bir gün geçirdik." dedi.

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