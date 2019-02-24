Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencileri Pazarda Tezgah Açıp, Sebze ve Meyve Sattı.

Anaokulu Öğrencileri Pazarda Tezgah Açıp, Sebze ve Meyve Sattı.

1 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde anaokulu öğrencileri pazarda tezgah açıp, sebze ve meyve sattı.

Anaokulu Öğrencileri Pazarda Tezgah Açıp, Sebze ve Meyve Sattı., System.String[]
Antalya'nın Demre ilçesinde anaokulu öğrencileri pazarda tezgah açıp, sebze ve meyve sattı.

Demre Hacımusaoğlu Anaokulu'nun 60 öğrencisi, öğretmenleri Hatice Yıldırım, Didem Aydın ve Gamze Aslan'la birlikte, Demre Halk Pazarı girişinde alınan izinle tezgah açtı. Okul Müdürü Aysel Özkan 'Fikrin kendi okullarının bahçesindeki limonların çocuklar tarafından toplanması sırasında ortaya çıktığını, velilerin de kendi seralarından domates, biber gibi sebzeler getirmesi ile tezgah açtıklarını söyledi. Okul öncesi eğitimde önemli olanın akademik becerilerin ötesinde gerçek yaşam becerileri olduğunu hatırlatan Özkan " Matematik, fen ve Türkçe günlük yaşamın içinde öğrenilebilir. Bu etkinlikteki öncelikli amacı çocukların özgüvenini geliştirmek ve onlara sosyal yaşam becerileri kazandırmak. Satışlardan biriken para ile çocukların fikirleri doğrultusunda hareket edilerek ne yapılacağına karar verilecek' dedi - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

Antalya, Demre, Güncel
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