Anaokulu öğrencileri seramik çalışmasına katıldı - Son Dakika

Çankırı'da anaokulu öğrencileri, atölyede seramik çalışması gerçekleştirdi.
Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu "Minik Bireyler Sınıfı" öğrencileri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Seramik Bölümü atölyelerini gezerek, seramik çalışmalarına katıldı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ersoy Yılmaz ve öğretim üyelerinin eşlik ettiği minik öğrencilere önce atölyeler gezdirildi, seramik çalışmaları hakkında yaşlarına uygun bilgi verildi.
Daha sonra atölyelerde hazırlanan seramik harçlarına şekil veren minik öğrenciler, yaptıkları çalışmalarla eğlenceli vakit geçirdi.