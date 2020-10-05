Anaokulu öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti - SİİRT - Son Dakika

Siirt Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'n ziyaret etti.

Okul yönetimince, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Doğan Mahallesinde yer alan merkezde kedi ve köpek klinik ve karantina odaları ile kedi gezinti yerlerini gezdi.

Çocuklar, yem verdiği hayvanları kucaklayıp sevdi.

Okul Müdürü Hüseyin Bekçi, düzenledikleri etkinlikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının ilgiye muhtaç olduğu için herkesin bu konuda duyarlı olmasını isteyen Bekçi, şunları kaydetti:

"Okul yönetimi olarak 25 öğrenciyi velileriyle Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdük. Burada çocuklarımız hayvanların beklenmesini yakından gördü. Hayvan sevgisini biz Peygamber Efendimizin öğütlerinden biliyoruz. Nitekim hayvanlar da yaşadığımız dünyada bizimle birlikte var olan birer canlıdır. Bunları çocuklarımıza aşılamamız gerekir. Toplum olarak yaz ve kış aylarında sokakta bir kap su ve yem ihtiyacı duyan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalıyız."

Veli Yasemin Sevinç de bir yavru köpeği tutanak karşılığında sahiplenme kararı aldığını belirterek, "Gerçekten çok anlamlı bir gezi düzenledi. Kızımla birlikte buraya gelerek hayvanların beslenme ve bakımını yakından gördük. Hepsi de şefkate muhtaçtır. Annesi tarafından terk edilen bir yavru köpeği beslemek üzere sahiplendim. İnşallah ona gibi bakacağız. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Öğrenci Yağmur Sena da en çok yavru kedi ve köpeklere iliği duyduğunu, onları kucaklayarak şefkat gösterdiklerini aktardı.