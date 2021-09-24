ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ TRAFİK EĞİTİM PARKINDA…

Sevgi Anaokulu öğrencileri, Belediyemiz bünyesinde geleceğin sürücülerinin eğitimli bir şekilde yetişmesi amacıyla Cumhuriyet Mahallesinde hizmet veren Trafik Eğitim Parkı'nı gezdi, uzmanlardan trafikle ilgili genel konular hakkında uygulamalı bilgiler aldı.

Belediyemiz tarafından geleceğin sürücüleri olan öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilmesi amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet veren Trafik Eğitim Parkı miniklerden yoğun ilgi görüyor.

Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevreyolu'nda bulunan ve içinde yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistlerinden oluşan Trafik Eğitim Parkını gezerek, trafik polislerinin gözetiminde akülü araçlara binip trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenen Sevgi Anaokulu öğrencileri, gün boyunca hem eğlendi hem de uzmanların uygulamalı anlatımlarıyla bilgi sahibi oldu.

Gezinin amacı hakkında bilgi veren öğretmenler ise çocukların trafik bilgi ve becerilerinin artırılması açısından oldukça güzel bir çalışmaya imza atıldığını dile getirerek, yetkililerimize teşekkür etti.