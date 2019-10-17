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Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturdu

Anaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturdu

41 dakika önce

KARABÜK Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye haritası figürü oluşturdu.

Anaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturdu, System.String[]

KARABÜK Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye haritası figürü oluşturdu.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ile anaokulu öğretmenleri, Türkiye'nin ilk Ay Yıldızlı Stadyumu'nda toplandı. 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart açıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 70 çocuk ele ele tutuşup 'Türkiye'yi oluşturdu. Dev Türk bayrağı açılarak, 'En büyük asker bizim asker' diye haykırıldı.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu Müdürü öğretim görevlisi Mücahit Yuvacı, "Amacımız Mehmetçiğimize destek vermek. Çocuklarımıza erken çocukluk dönemi itibariyle milli ve manevi değerleri kazandırmak. Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm Mehmetçiğimize destek olduğumuzu bildirmek istiyoruz" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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