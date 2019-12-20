Anaokulu öğrencileri Türkiye'yi tanıyıp tanıttı - Son Dakika
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Anaokulu öğrencileri Türkiye'yi tanıyıp tanıttı

6 saat önce

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Anaokulu öğrencileri, Türkiye'nin 7 bölgesini tanıtmak için sergi açtı.

Anaokulu öğrencileri Türkiye'yi tanıyıp tanıttı, System.String[]

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Anaokulu öğrencileri, Türkiye'nin 7 bölgesini tanıtmak için sergi açtı. Öğrenciler, sergide bölgeleri kıyafetlerinden yemeklerine, tarihinden kültürüne kadar tanıttı.


Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Anaokulu öğrencileri, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kültürel değerlerini, tarihini, mekanlarını, mutfak kültürlerini, sanayi ürünlerini 'Ülkemizin 7 bölgesini tanıyor ve tanıtıyorum' etkinliği ile tanıttı. Vatandaşlar, minik öğrenciler tarafından açılan sergide Türkiye'nin 7 bölgesini en ince ayrıntısına kadar öğrendi.


Diyarbakır Anaokulu Müdürü Şahnaz Doğru Kanuş, Türkiye'nin bölgelerini tanıtmak ve kültürel zenginliklerini ortaya koymak için bu tür etkinliklerin bütün bölgelerde yapılması gerektiğini söyledi. Kanuş, "Bugün burada 7 bölgeyi tanıtan sergi açılışımız oldu. Sergi 3 gün boyunca velilerimize, çocuklarımıza ve halkımıza açık olacak. Sergimizin adı 'Ülkemizin 7 bölgesini tanıyor ve tanıtıyorum', sergi hazırlıklarına biz bir hafta öncesinde başladık. Her 2 sınıfa coğrafi bölgelerimizi tanıma ve tanıtma görevi verdik. Sınıflar kendi coğrafi bölgelerinin ürün çeşitliliğini, kültürel değerlerini, tarihini, mekanlarını, eserlerini, mutfak kültürlerini, sanayi ürünlerini araştırdılar ve değerlendirdiler, bunları stantlarına döktüler. Ülkemizin zenginliklerini 7 bölge üzerinden anlatmaktı amacımız. Biz bunu nereden esinlendik, ilimize gelen yöresel lezzetler fuarından gittik gördük ülkemizdeki ürün yelpazesini, değerlendirdik ve sergiyle özellikle yerli malı haftasında sunabileceğimizi düşündük. Bu sergide bize katkı sunan başka bölgelerden okullarımızda oldu, Akdeniz Bölgesini bize gönderen Hatay Karaağaç Anaokulu müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Onlarda kendi bölgelerine ait ürünleri değerlendirip toplayıp, kolilerle gönderdiler. Sergimizi gezen ziyaretçilerimiz ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştıklarını, 7 bölgenin tüm ürünlerini tarihi mekanlarını, güzelliklerinin sergilenmesinin önemli olduğunu söylediler. Hiç görmedikleri yörelere ait ürünleri gördüklerini belirtiler. Bu tarz projelerin yaygınlaştırılarak tüm bölgemizin güzelliklerini herkesler tarafından bilinmesini sağlanmasını isteriz. Öğrencilerimiz kendi bölgelerini en güzel şekilde hem tanıdılar hem de tanıttılar" dedi.


"Bölgelerin bütün özellikleri tanıtılmış"


Velilerden Ebru Hasar, hazırlanan serginin her yaşa hitap ettiğini aktararak içeriğinin zengin olduğunu söyledi. Hasar, "Bölgelere özgü bütün özellikler tanıtılmış, en ince ayrıntısına kadar bölgeler dediğimizde aklımıza sadece yemekleri değil diğer kültürlerini de tanıtmaları çok güzel. Görsel olarak her yaş hitabı var, zengin bir sergi olmuş. Güzel anlatılmış, teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize" diye konuştu.


Ana sınıfı öğrencilerinden Eylül Aylıgüler, Ege Bölgesi'ni tanıttığını, her bölgeyi hem öğrendiğini hem de öğrettiğini söyledi. Aylıgüler, diğer okullarda da projenin gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.


Ana sınıfı öğrencilerinden Burak Tayar ise, kendisini Doğu Anadolu Bölgesi'nin meşhur yemeklerini, elbiselerini ablalara ve öğretmenlere anlattığını dile getirdi.


Öğrencilerden Lorin Laloğlu da, projede 7 bölge olduğunu söyledi. Laloğlu, "Meşhur şeylerini anlattım, bunlar her yerde sergilensin bütün çocuklar görsün, böyle şeylere baksınlar çok güzel olur, çünkü böyle çok güzel şeylere baktığımızda hoşumuza gidiyor, bütün okullardaki çocuklar öğrensin" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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