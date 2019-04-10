Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi

Anaokulu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi

45 dakika önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Şehit Ahmet Kurak Anaokulu öğrencileri, yıl sonu etkinliği düzenledi.

Anaokulu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi, System.String[]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Şehit Ahmet Kurak Anaokulu öğrencileri, yıl sonu etkinliği düzenledi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte konuşan Şehit Ahmet Kurak Anaokulu Müdürü Ömer Alaca, okul öncesi eğitimin kişilik gelişimi için en önemli dönem olduğunu belirtti.

Yıl donu etkinliklerinin sadece eğlence programı olmadığını, aynı zamanda eğitsel bir kültürel etkinlik olduğunu kaydeden Alaca, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için büyük bir anlam ifade eden bu etkinliğe katılıp bizleri ve çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler, sahneye çıkarak çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinliği Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve veliler izledi.

Okul öncesi eğitimin hayattaki öğrenmenin yüzde 70'inin gerçekleştirildiği, kişilik gelişimi için en kritik dönem olduğunu belirten Alaca, "Bu bağlamda yıl sonu etkinliğimiz sadece bir eğlence programı değil aynı zamanda eğitsel ve kültürel bir etkinliktir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için büyük bir anlam ifade eden bu etkinlikte bizleri ve çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Alaca, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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