Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinden Aceze Evi'ne Ziyaret

Anaokulu Öğrencilerinden Aceze Evi'ne Ziyaret

30 dakika önce

Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu ana sınıfı öğrencileri Belediye Aceze Evi'ni ziyaret etti.

Anaokulu Öğrencilerinden Aceze Evi'ne Ziyaret, System.String[]
Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu ana sınıfı öğrencileri Belediye Aceze Evi'ni ziyaret etti.

Her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılara Saygı Haftası" nedeni ile ana sınıfı öğrencilerinden oluşan 30 kişilik bir öğrenci grubu öğretmenleri nezaretinde yaşamlarını Belediye Aceze Evi'nde sürdüren kimsesiz ve yaşlıları ziyaret ederek onları hem sevindirdi, hem duygulandırdı. Aceze Evi'nde barınan kimsesiz ve yaşlılarla sohbet eden minik öğrenciler yaşlıların ellerini öptüler, anlattıklarını dikkatle dinlediler. Minik öğrenciler ziyarette ayrıca yaşlılara öğrendikleri "Çanakkale Türküsü'nü hep bir ağızdan söylediler. Ziyaretin sonunda minik öğrencilerin sürpriz ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren aceze evi sakinleri de öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Bozüyük, Güncel
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