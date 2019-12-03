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Anaokulu öğrencilerinden anlamlı paylaşım

6 saat önce

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Rengin Anaokulu öğrencileri Anaokulu öğrencilerinin paylaştıkları video ANKARA - "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Eryaman'da faaliyet gösteren Rengin Anaokulu'nun "Fidanlar Sınıfı"nda eğitim gören çocukların engelli kardeşlerine...

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü"

Rengin Anaokulu öğrencileri

Anaokulu öğrencilerinin paylaştıkları video ANKARA - "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Eryaman'da faaliyet gösteren Rengin Anaokulu'nun "Fidanlar Sınıfı"nda eğitim gören çocukların engelli kardeşlerine farkındalık oluşturmak için bir video çektiler.

Anaokulu öğrencilerinden anlamlı paylaşım

Dünya Engelliler Günü, Eryaman, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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