Anaokulu öğrencilerinden anlamlı paylaşım
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"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Rengin Anaokulu öğrencileri Anaokulu öğrencilerinin paylaştıkları video ANKARA - "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Eryaman'da faaliyet gösteren Rengin Anaokulu'nun "Fidanlar Sınıfı"nda eğitim gören çocukların engelli kardeşlerine...
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:50 Kaynak: AA
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü"
Rengin Anaokulu öğrencileri
Anaokulu öğrencilerinin paylaştıkları video ANKARA - "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Eryaman'da faaliyet gösteren Rengin Anaokulu'nun "Fidanlar Sınıfı"nda eğitim gören çocukların engelli kardeşlerine farkındalık oluşturmak için bir video çektiler.
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