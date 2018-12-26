Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinden Anlamlı Sergi

Anaokulu Öğrencilerinden Anlamlı Sergi

1 saat önce

Bilecik Balahatun Anaokulu öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ürünlerini sergiledi.

Anaokulu Öğrencilerinden Anlamlı Sergi, System.String[]
Bilecik Balahatun Anaokulu öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ürünlerini sergiledi.

Okul Müdürü Sevim Çalışkan, gerçekleştirdikleri faaliyetin ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının geçmişle bugünün nesli arasında bir bağ kurmak olduğunu kaydetti.


Anaokulu öğrencilerinin rehber öğretmenleri eşliğinde sosyal etkinlikler kapsamında hazırladığı sergiyi gezen Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ve veliler, yapılanları beğendiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Okul Müdürü, Bilecik, Güncel
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