Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencilerinden asker selamı
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden asker selamı

Anaokulu öğrencilerinden asker selamı

16 dakika önce

Çayırhan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çayırhan Karakol Komutanı Adnan Bayram ve askerlerini ziyaret etti.

Anaokulu öğrencilerinden asker selamı, System.String[]

Çayırhan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çayırhan Karakol Komutanı Adnan Bayram ve askerlerini ziyaret etti.


Çayırhan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çayırhan Karakol Komutanı Adnan Bayram ve askerlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında minikler Adnan Bayram'a çiçek hediye ederken Bayram da miniklere teşekkür etti. Anaokulu öğrencileri, Öğretmenler ve Adnan Bayram, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli olan askerlerimize "Asker selamıyla" selam gönderdi. - ANKARA

Adnan Bayram, Çayırhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:38 Kaynak: İHA
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