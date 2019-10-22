Anaokulu öğrencilerinden asker selamı
16 dakika önce
Çayırhan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çayırhan Karakol Komutanı Adnan Bayram ve askerlerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:38 Kaynak: İHA
Çayırhan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çayırhan Karakol Komutanı Adnan Bayram ve askerlerini ziyaret etti.
Çayırhan Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çayırhan Karakol Komutanı Adnan Bayram ve askerlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında minikler Adnan Bayram'a çiçek hediye ederken Bayram da miniklere teşekkür etti. Anaokulu öğrencileri, Öğretmenler ve Adnan Bayram, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli olan askerlerimize "Asker selamıyla" selam gönderdi. - ANKARA
Ünlü rapçi Ben Fero'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek! Barış Pınarı Harekatı'ndaki mutabakatta 5 günlük ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum Times: ABD, petrolü Putin'den uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum