Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Amasya'da bir anaokulundaki 13 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'Komando Andı'nı okudu.

Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Amasya'da bir anaokulundaki 13 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'Komando Andı'nı okudu.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla 6 yaşındaki minikler, öğretmenleri Hilal Zabun eşliğinde Komando Andı'nı okudu. Minikler, anaokulunun bahçesinde öğretmenlerinin okuduğu andı tekrar ederek, Mehmetçiğe destek verdi. - AMASYA

Barış Pınarı Harekatı, Komando, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:57 Kaynak: İHA
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