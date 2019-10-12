Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

AMASYA - Amasya'da bir anaokulundaki 13 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'Komando Andı'nı okudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla 6 yaşındaki minikler, öğretmenleri Hilal Zabun eşliğinde Komando Andı'nı okudu. Minikler, anaokulunun bahçesinde öğretmenlerinin okuduğu andı tekrar ederek, Mehmetçiğe destek verdi.