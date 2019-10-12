Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Yerel Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekAMASYA - Amasya'da bir anaokulundaki 13 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'Komando Andı'nı okudu.

Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

AMASYA - Amasya'da bir anaokulundaki 13 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'Komando Andı'nı okudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla 6 yaşındaki minikler, öğretmenleri Hilal Zabun eşliğinde Komando Andı'nı okudu. Minikler, anaokulunun bahçesinde öğretmenlerinin okuduğu andı tekrar ederek, Mehmetçiğe destek verdi.

Anaokulu öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Komando, Amasya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:26 Kaynak: İHA
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