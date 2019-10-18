Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Anaokulu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anaokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu.

Anaokulu öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anaokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu.

İslahiye Ana Okulu'nda eğitim gören 16'sı Suriyeli 108 öğrenci, öğretmenlerinin katkılarıyla düzenledikleri etkinlikte Türkiye haritası önünde, asker selamı verdi.

Minik öğrencilerin sunduğu gösteri sonrası İslahiye Anaokulu Müdürü Adnan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik sonunda öğretmenlerle bir grup öğrenci de asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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