Anaokulu öğrencilerinden Bilecik Valisi Şentürk'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden Bilecik Valisi Şentürk'e ziyaret - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerinden Bilecik Valisi Şentürk'e ziyaret

6 saat önce

Bilecik Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim öğretimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında anaokulu öğrencileri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Bilecik Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim öğretimin geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında anaokulu öğrencileri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Müdürü Fatoş Karaca Beler ile çocukları kabulünde, geleceğin çocuklarının her birinin birer çiçek olduğunu ve ne verilirse, ne ekilirse onun biçileceğini kaydetti.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Manevi değerlerimizi çocuklarımıza aktaralım. Önemli olan gelişme çağında çocuklarımızı sosyalleştirmek. Zihinsel gelişimlerini tamamlama noktasında, takviye etme noktasında eğitim faaliyetleri devam ediyor. Çocuklarımız, okulun adına da münasip olacak şekilde Şeyh Edebali'den güzel öğütler okudular. Bu öğütler onlar için ileride hayat düsturu olacak."

Şentürk, çocuklara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anaokulu öğrencilerinden Bilecik Valisi Şentürk'e ziyaret

Bilecik Valiliği, Şeyh Edebali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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