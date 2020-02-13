Anaokulu öğrencilerinden deprem mağduru yaşıtları için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden deprem mağduru yaşıtları için yardım kampanyası - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerinden deprem mağduru yaşıtları için yardım kampanyası

6 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde anaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendi aralarında yardım kampanyası başlatarak topladıkları yardımları deprem mağduru yaşıtlarına gönderdiler.

Anaokulu öğrencilerinden deprem mağduru yaşıtları için yardım kampanyası, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde anaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendi aralarında yardım kampanyası başlatarak topladıkları yardımları deprem mağduru yaşıtlarına gönderdiler.


Topladıkları yardımları kolilere doldurarak Sakarya'da bulunan Kızılay yetkililerine teslim eden okul öğretmenleri miniklerin bu davranışlarından dolayı gururlandıklarını belirttiler.


Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi anaokulu öğrencilerinin depremzede yaşıtları için yapmış oldukları yardımlar ile alakalı olarak, "İlçemizde minik öğrencilerimizin yaptığı 150 adet hediye paketi Elazığ Çayda Çıra Anaokulu öğrencilerine gönderilmek üzere Kızılaya teslim edildi. Her çocuk için özel olarak paketlenen hediyele paketlerinin içinde oyuncak araba, balon, çikolata, baloncuk oyuncağı, bebek gibi şeyler bulunmakta olup hediye paketleri 75 kız 75 erkek için ayarlanmıştır" diye konuştu.


Yardımların toplanmasında öğrenci velilerininde emeğinin büyük olduğunu belirten Harbi, "Kampanyayı düzenlememizdeki asıl amacımız ise çocuklarımızın hassasiyetlerini artırmak, onların toplumsal olaylara karşı farkındalığını oluşturabilmek. Çocuklarımız da yardım kampanyaya büyük ilgi gösterdiler" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı
Ekrem İmamoğlu: Birkaç aydır deprem rüyası görüyorum Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:25:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu öğrencilerinden deprem mağduru yaşıtları için yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]