Anaokulu öğrencilerinden emekliler konağına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden emekliler konağına ziyaret - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerinden emekliler konağına ziyaret

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Fetihkent Anaokulu öğrencileri, Karkent ve Büyüksinan Emekli Konaklarındaki yaşlıları ziyaret etti.

Anaokulu öğrencilerinden emekliler konağına ziyaret, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Fetihkent Anaokulu öğrencileri, Karkent ve Büyüksinan Emekli Konaklarındaki yaşlıları ziyaret etti.


Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Konyalı emeklilerin buluşma noktası haline gelen emekli konakları, birçok etkinlikle emeklilerin sosyal yaşamlarına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Fetihkent Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Karkent ve Büyüksinan Emekli Konakları'na ziyaret gerçekleştirerek yaşlılarla bir araya geldi. Ziyaretlere emekli konakları sakinlerinin tek tek ellerini öperek başlayan anaokulu öğrencileri, emeklilerle birlikte hem ebru çalışması yaptı hem de ebru sanatı konusunda öğrendiklerini anlattı. Fetihkent Anaokulu öğrencilerinin ziyaretleri bununla sınırlı kalmadı. Emekli konaklarının sakinleriyle çeşitli oyunlar oynayan, el işi yapan öğrenciler, emeklilerden hikayeler de dinleme fırsatı buldu.


Başkan Kılca'dan öğretmen ve öğrencilere teşekkür


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Fetihkent Anaokulu öğrencilerinin emekliler konağına ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, okul yönetimine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Günümüzde kuşak farkından dolayı insanlar arasında birçok problemin ortaya çıktığını ifade eden Başkan Hasan Kılca, "Farklı yaş grubundaki insanlar birbirini anlamakta güçlük çekiyor. Fetihkent Anaokulumuzun yönetici ve öğretmenleri de bu problemi en aza indirgemek amacıyla yavrularımızı emeklilerimizle buluşturdu. Minik öğrencilerimiz hem emeklilerle verimli ve eğlenceli zaman geçirdi hem de aralarındaki iletişimi sağlamlaştırmış oldu. Bu vesileyle okul yönetimi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Emeklilerimizle buluşan tüm yavrularımızı da kutluyor ve alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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