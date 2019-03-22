Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Defilesi

Anaokulu Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Defilesi

1 saat önce

Mardin'de bir okulda anaokulu öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek için örnek bir uygulama yaptı.

Anaokulu Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Defilesi, System.String[]
Mardin'de bir okulda anaokulu öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek için örnek bir uygulama yaptı. Öğrencilerin velileri tarafından tasarlanan kostümleri giyerek defile gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde desteklenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye'de bir çok uygulama başlatıldı. Bu kapsamda Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler de geri dönüşüme dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler ailelerinin çeşitli materyallerden tasarladığı kıyafetleri giydi. Öğrenciler yaptıkları defile ile kıyafetlerini sergiledi.

Okul müdürü Mustafa Özçelik ve okul öncesi öğretmeni Yeşim Ülker, öğrencilerinin güzel bir örnek sergilediklerini ifade etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Mardin, Güncel
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