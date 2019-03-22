Anaokulu Öğrencilerinden Geri Dönüşüm Defilesi
1 saat önce
Mardin'de bir okulda anaokulu öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek için örnek bir uygulama yaptı.
Mardin'de bir okulda anaokulu öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek için örnek bir uygulama yaptı. Öğrencilerin velileri tarafından tasarlanan kostümleri giyerek defile gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde desteklenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye'de bir çok uygulama başlatıldı. Bu kapsamda Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler de geri dönüşüme dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler ailelerinin çeşitli materyallerden tasarladığı kıyafetleri giydi. Öğrenciler yaptıkları defile ile kıyafetlerini sergiledi.
Okul müdürü Mustafa Özçelik ve okul öncesi öğretmeni Yeşim Ülker, öğrencilerinin güzel bir örnek sergilediklerini ifade etti. - MARDİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı
Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz
Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor
Erdoğan'ın, Mezuniyet Törenine Telefonla Bağlandığı Anlar Sosyal Medyada Paylaşıldı